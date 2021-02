SALVO SORBELLO: VINCIULLO E’ COME ME, NON PIACE ALLA COSIDDETTA “SIRACUSA BENE”

Salvo Sorbello, continua la tempesta in Forza Italia. Prestigiacomo prima contro Cannata, oggi contro Bandiera e da Rosolini Gennuso, cambia idea e dichiara “Stefania è la guida migliore”..

Non conosco le dinamiche interne di Forza Italia. Non ero a conoscenza neppure di alcuni recenti passaggi. Mi auguro che ci si occupi di problemi concreti (e ce ne sono a bizzeffe) e non di mere appartenenze.

Vinciullo con qualche difficoltà è praticamente con la Lega o può ripensarci?

Mi lega ad Enzo Vinciullo un rapporto di amicizia risalente all’antica militanza democristiana. Ha mille risorse ed è stato spesso costretto ad avere a che fare con la cosiddetta “Siracusa bene”, che tollera poco persone (mi ci metto anch’io) che vengono “dal popolo” e non appartengono a cerchie esclusive. Penso che Enzo riuscirà a gestire la situazione, favorito anche dalla svolta moderata di Salvini.

Dopo tutto quello che abbiamo letto e si legge su Palamara e i rapporti della maggioranza dell’Anm con il Pd, io se fossi Ezechia Paolo Reale magari sarei un po’ inquarzato

Paolo è un ottimo avvocato e conosce bene le dinamiche della giustizia. Da figlio di appartenente all’Arma dei Carabinieri consentimi di rimanere disorientato rispetto a quello che leggiamo.

