RIMOSSI PANNELLI DI AMIANTO IN UNA PROPRIETA’ COMUNALE

Rep: Completata ieri la rimozione di un’ingente quantità di pannelli in fibra di amianto, del tipo Eternit, presenti in viale Santa Panagia e utilizzati per realizzare una tettoia in un terreno di proprietà comunale. Ne dà notizia l’assessore ai Rifiuti, Andrea Buccheri. Prima di smontare i pannelli, gli operai specializzati hanno provveduto a renderli inerti attraverso un trattamento che consente di fissare le polveri su ogni singolo pezzo utilizzando una speciale vernice a spruzzo di colore blu, in modo da evitare che le particelle di amianto potessero disperdersi nell’ambiente.