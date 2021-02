PEPPE GERMANO: I DEPUTATI NAZIONALI? COMPLETAMENTE ASSENTI, NON RICORDO NEMMENO I NOMI

Peppe Germano, parliamo degli attuali deputati nazionali siracusani. Un giudizio politico?

Su due piedi ho difficoltà pure a ricordarmi i nomi. Con le dovute eccezioni, possiamo dire, senza timore di smentita che, quando tra due anni si tornerà a votare, non ne sentiremo la mancanza. Sono totalmente assenti, quali vantaggi per il territorio?

E quelli regionali?

Dico che in un mondo normale, alcuni di loro, non potrebbero gestire nemmeno il condomino dove abitano. Purtroppo, ad oggi, il livello si è talmente abbassato che tutti possono ambire a fare tutto. Devo dire che ad ogni modo, siccome non è nella mia cultura politica buttare l’acqua sporca assieme al bambino, posso dire che giudico positivamente i tre anni di assessorato regionale all’Agricoltura di Edy Bandiera e apprezzo anche le battaglie di Giovanni Cafeo.

