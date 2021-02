PARLA MARIAELISA MANCARELLA: ECCO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO NEI MIEI PRIMI 100 GIORNI DA PRESIDENTE DELL’IACP

Abbiamo chiesto alla presidente dell’Iacp di Siracusa, Mariaelisa Mancarella, di fare il punto sui primi 100 giorni alla guida dell’Ente. Eccolo:

Il nove novembre 2020, dopo oltre un decennio di commissariamento, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’I.A.C.P. di Siracusa, presieduto dalla Dott.ssa Mariaelisa Mancarella e composto dai consiglieri Dott. Bartolo Lentini e dal Dott. Aldo Vernengo.

Dopo l’insediamento i nuovi amministratori hanno avviato un proficuo confronto sia con la struttura interna dell’Ente, che presenta risorse umane motivate e professionali, che con il Dipartimento infrastrutture della Regione Siciliana, allo scopo di accelerare le procedure finanziarie in itinere e di programmare ed attuare nuovi interventi finalizzati a dare risposte concrete ai tanti bisogni abitativi presenti nel territorio provinciale.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Sul piano amministrativo, operando con l’intento di favorire da un lato la continuità e dall’altro con quello di attuare processi di innovazione nella gestione aziendale, si è proceduto ad approvare con assoluta tempestività alcuni strumenti indispensabili per consentire la corretta attività amministrativa dell’Ente:

il Bilancio di Previsione triennale 2021 – 2023;

il Piano Triennale delle OO.PP. 2021 – 2023;

la nuova Dotazione Organica ;

il Piano triennale del fabbisogno del Personale.

LAVORI E OPERE IN CANTIERE

Con la medesima logica si è data per un verso continuità alle attività tecnico – costruttive in itinere e per un altro verso, come detto, sono state programmate ulteriori nuove attività.

In tale contesto sono stati avviati contatti con alcune amministrazioni comunali che, in questa fase, hanno manifestato maggiore sensibilità alle problematiche abitative delle proprie comunità.

In concreto le attività più significative hanno riguardato :

L’appalto e la consegna dei lavori per la ristrutturazione di tre gruppi di alloggi:

Siracusa – via Bonincontro

Noto – via Sonnino

Portopalo di C.P. – via Verdi

2) E’ stato stipulato un Protocollo d’Intesa con il comune di Melilli per la realizzazione di n. 20 alloggi di Edilizia Sociale e per la gestione di oltre 30 alloggi del Comune di Melilli, che passeranno agli Iacp;

3) è in corso una proficua collaborazione con il Comune di Siracusa, al fine di partecipare insieme al Bando promosso dal MIT sulla “Qualità dell’abitare”

4) E’ stato avviato l’iter procedurale per il finanziamento di n. 5 interventi di ristrutturazione di altrettanti gruppi di alloggi dotati di progettazione esecutiva :

Siracusa -via Cassia

Siracusa – via Lazio

Canicattini B. – via S. Nicola

Melilli – via Neruda

Avola – via Fontana

5) Si è dato impulso agli uffici di fare una mappatura delle incompiute storiche della Provincia di Siracusa, una di queste Solarino, via Aldo Moro, al fine di poter procedere con nuovi progetti.

6) sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per la rifunzionalizzazione dell’ex Albergo Scuola di Siracusa . A giorni si procederà alla stipula del relativo contratto e alla consegna dei lavori che avverrà alla presenza del Presidente della Regione Nello Musumeci e dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

Sono stati, quindi, cento giorni di proficuo lavoro per mettere le basi di una politica della casa che, di concerto con le amministrazioni locali, restituisca dignità alle tante famiglie in difficoltà che aspettano un alloggio decoroso.

Nella foto la presidente dell’Iacp Mariaelisa Mancarella