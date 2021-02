MILIONI E OPERE PUBBLICHE, COME TOTO’ QUANDO VENDEVA LA FONTANA DI TREVI

Rep: Tre progetti destinati alla valorizzazione e alla fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico e storico sono stati ammessi al finanziamento, negli ultimi giorni, per un totale di quasi 12 milioni di euro. Somme cospicue che, assieme a quelle previste da Agenda urbana e Bando periferie, cambieranno il volto della città a rafforzeranno il modello di sviluppo disegnato dall’Amministrazione per i prossimi decenni. Il finanziamento più cospicuo è di 8 milioni e 300 mila euro per un progetto di ciclovia che parte dal recupero della pista “Rossana Maiorca”, la mette a sistema con le corsie ciclabili cittadine per spingersi fino alla Marina e da lì verso il tempio di Giove e capo Murro di Porco. Il secondo intervento è l’attesa valorizzazione del water front del Porto piccolo, per una totale di 2,6 milioni; il terzo, per 900 mila euro, consisterà nella realizzazione di un parco naturalistico alla penisola Maddalena attraverso interventi di tutela e valorizzazione dell’ex feudo Santa Lucia.

Come sempre la giunta del sindaco del cga non dice cose vere. Dal comunicato, di cui riportiamo uno stralcio, sembra che Siracusa ha praticamente ottenuto 12 milioni coi progetti Pac. Il sindaco si dice lui stesso quanto è stato bravo ad aver previsto una pedonale che raggiungerà Ortigia e le zone del litorale, e lo farà servendosi, udite udite, delle folli e impercorribili strisce ciclabili che tutti abbiamo visto. “Un’idea che non ha eguali” si pavoneggia ancora il sindaco del cga che, approfittando del tuffo in Fantasilandia, dice anche di essere a un passo “dalla bonifica del Porto grande, dalla smilitarizzazione della base dell’Aeronautica di via Elorina” e lungimirante com’è “guarda con interesse le iniziative private come quella per il recupero dell’area ex Spero”. Ricapitolando 12 milioni praticamente in tasca, progetti megagalattici che nemmeno a Roma saprebbero ipotizzare, una bonifica qui, una spolverata all’Ex Spero di là. Meglio di Mago Merlino!

MA DAVVERO QUESTI DILETTANTI ALLO SBARAGLIO PENSANO DI POTER PRENDERE PER I FONDELLI TUTTI I SIRACUSANI E RESTARE IMPUNITI? I 12 MILIONI NON CI SONO, MA SI E’ STATI SOLO AMMESSI AL FINANZIAMENTO, COME TANTE ALTRE CITTA’ E AL 99 PER CENTO QUESTI SOLDI NON ARRIVERANNO MAI. LA CICLOVIA CHE SI COLLEGA AD ORTIGIA E AL TEMPIO DI GIOVE E’ STRUTTURALMENTE UNA FESSERIA GRANDE COME UNA CASA! NON SI FARA’ MAI PER IL SEMPLICE FATTO CHE IL PERCORSO NON ESISTE, LE STRISCE PEDONALI QUI E LA’ FANNO PIANGERE, SONO PERICOLOSE, INTRANSITABILI. CON QUESTE STRISCE AL MASSIMO E CON UN PO’ DI FORTUNA SI ARRIVA AL VIALE TUNISI. UN’ALTRA BALLA CHE PER FORTUNA RESTERA’ UNA BALLA. IN OGNI CASO QUESTO SINDACO PODESTA’ E’ CAPACE DI TUTTO. HA GIA’ IN CARNET: IL TALETE GREEN, I CESSI D’ORO, LE STRISCE CICLABILI, DUE CAVALLI DI BATTAGLIA COME L’AUTOSCONTRO ALL’EX PALAZZO DELLE POSTE E LA PISTA DI GHIACCIO A FONTE ARETUSA. PER FORTUNA SEMBREREBBE SUL PUNTO DI RITORNARE IL CONSIGLIO COMUNALE E COL CONTROLLO DEI CONSIGLIERI COMUNALI QUESTE FOLLIE FINIRANNO DI ESISTERE. SI’, LO SAPPIAMO, SCRIVONO PER AVERE VISIBILITA’, MA CHI E’ NULLISTA AUTOMATICAMENTE DETESTA LE COSE CONCRETE E PREFERISCE LE BALLE, E QUELLA DI CUI PARLIAMO E’ UNA BALLA, MA GROSSA GROSSA GROSSA.