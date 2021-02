IL DOTTOR FRANCESCO CANDELARI CON UN ARTICOLO DEL 2012 ANNUNCIAVA IL TERRIBILE COVID

Nel 2012 Francesco Candelari scrisse un articolo che praticamente annunciava il Covid. Oggi abbiamo chiesto allo stesso Candelari un commento. Ecco quello che scrisse:

Un paio di mesi fa sono venuto a conoscenza del fatto che un gruppo dell’Erasmus Medical Center di Rotterdam è riuscito a creare una variante, particolarmente contagiosa, del virus dell’influenza aviaria H5N1. Per chi avesse rimosso il suo ricordo, l’aviaria è un virus letale, ma con una bassa possibilità di contagio; adesso grazie a sole cinque modificazioni genetiche, è stata trasformata in un virus letale ad altissima contagiosità. Secondo alcuni esperti, questo nuovo sarebbe addirittura in grado di sterminare oltre la metà della popolazione mondiale in poco meno di due settimane. L’estrema e rapida epidemicità è stata già ampiamente dimostrata mediante esperimenti condotti sui furetti, animali che disgraziatamente per loro, sono in possesso di un apparato respiratorio molto simile a quello umano. La realtà supera l’immaginazione ancora una volta? Viviamo tempi difficili, tempi di crisi economiche artificiali o, più precisamente, “create ad arte” per non dire direttamente teleguidate, e di dilagante degrado morale. Ma anche tempi in cui la scienza e la tecnologia hanno messo a nostra disposizione mezzi per compiere numerose ricerche utili e intelligenti, mezzi che, tuttavia, possono divenire catastrofici se utilizzati da scienziati dalla personalità inquietante. Alludo a quegli stolti che hanno portato a termine una ricerca i cui risultati oltre a creare ulteriori problemi di sicurezza, potrebbero avere dei risvolti letteralmente apocalittici. Questi psicotici in camice bianco, impegnati a giocare al “piccolo chimico”, hanno la consapevolezza delle conseguen e che potrebbe derivare qualora il frutto delle loro ricerche dovesse cadere in mano di organizzazioni terroristiche o gruppi di fanatici religiosi, oppure se, più semplicemente, si dovesse diffondere nell’aria a causa di un banalissimo errore umano? Mi è inevitabile sollevare il dubbio se questa ricerca sia stata commissionata da qualche potere occulto che agisce a livello mondiale. Qualcuno in rete sta diffondendo la voce di un segreteùissimo vaccino che, se somministrato al momento opportuno proteggerebbe dallo sterminio mondiale solo una ristretta cerchia di persone accuratamente selezionate. Per quali scopi che sfuggono alle nostre facoltà intellettive? La stoltezza e la malvagità viaggiano su piani paralleli, ma, quando si in contrano, sono capaci di produrre danni che neanche la più fervida fantasia d’uno scrittore di fantascienza (e, fidatevi sono parte in causa) riuscirebbe mai ad immaginare.

Dottor Francesco Candelari

Ho scritto questo articolo 9 anni fa sulla rivista I LEONE e oggi Facebook me lo ha riproposto tra i ricordi. Rileggere queste righe dimenticate, mi ha letteralmente scioccato, perché sembrano essere la previsione del 2015 di Bill Gates, peccato per lui che io abbia pubblicato l’articolo qualche anno prima delle sue dichiarazioni. Mi sono ricordato che già allora si respirava un’aria strana come se qualcosa di terribile sarebbe potuto accadere da un momento all’altro. Molti erano a conoscenza di certi esperimenti segreti, mirati a creare un virus capace di sterminare la razza umana, qualcuno lavorava a un vaccino da somministrare a una ristrettissima élite di persone e altri ancora avrebbero avuto il potere e la possibilità di fermarli, ma hanno misteriosamente desistito. Io tra i primi sento il peso della colpa, perché anche se ho previsto in largo anticipo gli avvenimenti dell’ultimo anno, non ho fatto poi nulla per porre rimedio, per rimediare a questa apocalisse morbida. Ho ancora tanti dubbi, ho ancora tante domande senza risposta, ho ancor più paura per il futuro dell’umanità. (f.c.)