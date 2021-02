DOMANI SI CELEBRA IN SANTUARIO LA FESTA DELLA CANDELORA

Rep: MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2021, alle ore 18.00, 40 giorni dopo il Natale, sarà celebrata la Santa Messa nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio, conosciuta come la festa della Candelora. All’inizio della Santa Messa, saranno benedetti i ceri accesi – simbolo della Luce di Gesù – che i fedeli porteranno a casa, per la benedizione delle famiglie. A tutti i fedeli sarà dato un breve formulario di preghiera familiare per la benedizione delle case. Su segnalazione dei commercianti, si pregherà per le attività del commercio, affinché la protezione della Madonna delle Lacrime allontani il pericolo della pandemia.

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021, memoria delle apparizioni della Madonna a Lourdes, alle ore 18.00, Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, celebrerà la Santa Messa nella XXIX Giornata Mondiale del Malato presso il Santuario della Madonna delle Lacrime. Parteciperanno i sacerdoti e i diaconi del Santuario, i volontari e le volontarie delle Associazioni Avo, Avulls, Bamby e dell’Unitalsi Sottosezione di Siracusa. Al termine della Santa Messa, gli operatori della Pastorale della Salute, insieme a tutti i fedeli, reciteranno l’Atto di Affidamento alla Madonna delle Lacrime in comunione con gli ammalati. Per motivi di prudenza sanitaria, non saranno presenti alla celebrazione gli ammalati i quali, però, potranno partecipare da casa collegandosi con la diretta streaming del Santuario sul sito www.madonnadellelacrime.it, attraverso i canali di Maria TV o scaricando gratuitamente l’App Android del Santuario[1].

[1] Per la diretta streaming, è possibile scaricare l’APP ANDROID del Santuario SCARICABILE GRATUITAMENTE: https://play.google.com/store/apps/detail-s?id=com.mobincube.santuario_delle_lacri-me.sc_D4C7T8