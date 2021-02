DANIELA TERNULLO: CON L’ASSESSORE FALCONE ABBIAMO CONCORDATO UNA SPESA DI QUASI 4 MILIONI PER LA VILLASMUNDO-CARLENTINI

Rep: “Leggo, come dire, alcune imprecisioni sull’attività del governo della Regione, in particolare sulla provincia di Siracusa”. Così l’onorevole Daniela Ternullo interviene su alcune notizie a suo dire imprecise. “Intanto sul piano generale – dice la deputata siracusana – vorrei dire all’onorevole VInciullo che non c’è competizione fra l’attuale governo Musumeci e quello Crocetta in cui lui era in maggioranza, non c’è competizione per il livello degli interventi e per la qualità dell’impegno. Capisco tutto, capisco che siamo in campagna elettorale, ma leggere sempre che tutto quello che si fa appartiene alla precedente legislatura è almeno risibile. Consiglierei quindi un po’ di prudenza per evitare smentite a ripetizione che certamente non piacerebbero a chi ripete questa litania”. “Pur di sminuire il nostro lavoro – afferma ancora la Ternullo – si enfatizza un impegno di 85mila euro per alcune manutenzioni. Nei fatti, insieme all’assessore Falcone, stiamo lavorando per la progettazione della Villasmundo-Carlentini, con un impegno di spesa vicino ai quattro milioni. La progettazione è ormai in stato avanzato e quando saranno conclusi tutti i passaggi dovuti e quindi necessari, questa strada provinciale sarà rimodernata per dare sicurezza alle popolazioni interessate e come è giusto che sia per un’arteria così importante nel quadro dell’intera viabilità provinciale”.