CICCIO MIDOLO A ITALIA: LEI E’ NEL PALLONE. NON NE AZZECCA UNA

Ciccio Midolo, la sua disponibilità a dare una mano per la città, sembra che non sia stata raccolta dal sindaco del cga

Ne prendo atto. In ogni caso mi sembra evidente che Italia, come si dice dalle nostre parti, “s’ambriacò”..

E cioè?

Beh, si capisce che è in grosse difficoltà, è nel pallone e non riesce ad amministrare la città. In sintesi non sa come comportarsi visto che le ultime scelte fatte sono oggettivamente tutte sbagliate. Non lo dico io, lo dice tutta la città.

Tuttavia il suo aiuto non è stato gradito

Pace! Gli avevo solo consigliato di mettere al suo fianco persone competenti..

Insomma, non ha capito o non ha voluto capire

Non voglio essere presuntuoso nei suoi confronti ma chi gli parla è stato ben quattro volte eletto dal popolo come consigliere comunale, capogruppo consiliare, presidente di commissione, assessore..

Questo significa che ha avuto il consenso dai siracusani

Esatto! A distanza di anni vengo ricordato come chi ha messo in sicurezza molte strade di Siracusa creando le famose rotatorie.

Il sindaco del cga invece per cosa verrà ricordato?

Non voglio fare polemiche. Dico a Italia che continuando di questo passo purtroppo non lascerà un bel ricordo!

Quindi?

Quindi, nella vita non è mai troppo tardi, cambi passo e colga le occasioni giuste.