VOGLIAMO REGALARE IL VACCINO AI NOSTRI DUE NIPOTI

Una coppia sposata da quasi 50 anni ha un sogno, vogliono regalare ai loro nipoti il loro vaccino. Così hanno scritto una lettera al Corriere della Sera. Ecco uno stralcio: «Abbiamo un desiderio: poter offrire il nostro vaccino, che presumibilmente faremo in primavera, ai nostri due nipoti». Luigi Eusepi, 73 anni, una laurea in matematica che lo ha portato in banca dove a lungo ha lavorato nei sistemi informativi, è sposato con Adriana Zandri, ex professoressa di inglese. La data del matrimonio è quella del 9 dicembre 1972; hanno due figli, Francesco e Claudia, 44 e 47, e altrettanti nipoti. Proprio ad Anna e Pietro, 17 e 14, hanno pensato nello scrivere la lettera al Corriere il cui senso, in sintesi, è quello della maggiore attenzione da rivolgere a tutti i ragazzi «che in questi mesi ne hanno ricevuta davvero poca».