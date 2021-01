VINCIULLO-ALOTA-BASILE-CASTAGNINO: PREMIATI COME PESSIMI AMMINISTRATORI

Rep: Come è noto, il Comune di Siracusa è stato, da parte della

Comunità Europea, inserito nell’elenco di quelli cattivi che non hanno rispettato gli obblighi

previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ed essendo stato inserito, insieme ad

altri 4 Comuni della Sicilia, in questo elenco, potrà usufruire del programma di finanziamento

della promozione del trasporto scolastico sostenibile. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Fabio

Alota, Mauro Basile e Salvatore Castagnino.

Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 dicembre 2020 è stato

pubblicato il Decreto Ministeriale n.222 del 28 ottobre 2020, attuativo delle disposizioni per la

promozione del trasporto scolastico.

Il Decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei progetti per la realizzazione o

l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e

per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo, a condizione che vengano utilizzati mezzi di

trasporto ibridi o elettrici.

I progetti possono essere presentati entro e non oltre il 15 aprile 2021, di conseguenza,

hanno proseguito Vinciullo, Alota, Basile e Castagnino, invitiamo l’Amministrazione

Comunale di Siracusa ad attivarsi per procedere velocemente alla richiesta di ammissione al

finanziamento.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento:

1) Il Comune si deve dotare di un Progetto Operativo di Dettaglio (P.O.D.) della realizzazione

del servizio di trasporto;

2) I P.O.D. devono essere presentati dai singoli Comuni interessati dal Decreto con il quale

sono stati inseriti fra i Comuni cattivi perché non hanno rispettato gli obblighi previsti sulla

qualità dell’aria;

3) La realizzazione o implementazione del servizio di trasporto scolastico dovrà prevedere

esclusivamente nuove linee di trasporto scolastico da attivare mediante scuolabus e/o

miniscuolabus ad alimentazione ibrida o elettrica, di nuova immatricolazione e rispondenti

alle vigenti normative comunitarie e nazionali sulle caratteristiche costruttive, prestazionali, di

allestimento e in materia di sicurezza.

Inoltre, sono ammessi al finanziamento anche le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, le

pensiline per le fermate scuolabus e la fornitura di applicazioni mobili (per smartphone e

tablet) per l’organizzazione e il controllo del servizio di trasporto scolastico

Non va sottovalutata, hanno concluso Vinciullo, Alota, Basile e Castagnino, la fortuna che

l’Amministrazione Comunale di Siracusa ha avuto, ancora una volta, in quanto, pur oggetto

di condanna di infrazione comunitaria e quindi meritevole di essere punita, viene invece

premiata da parte dello Stato, avendo la possibilità di partecipare a questo bando del

Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

Ma questa Amministrazione, impegnata in cose futili ed inutili, troverà il tempo per

partecipare al bando e godere così dei benefici previsti dallo Stato per coloro che sono stati

inadempienti e quindi pessimi amministratori?

Dopo avergli spiegato come fare, attendiamo risposta.