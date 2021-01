VACCARISI (FORZA ITALIA): CARO SINDACO, C’E’ IL COVID. PER UNA VOLTA FACCIA QUALCOSA

Rep: Caro Sindaco, sia impopolare.

So che può non piacere a nessuno, ma questa fase probabilmente richiede di esserlo.

Almeno per una volta sia decisionista e non attendista; o ancora peggio, non si rimanga nella semplice attesa che gli eventi facciano il loro corso.

In relazione all’aumento esponenziale dei positivi al Covid-19 che stiamo riscontrando nelle ultime settimane in tutta la Provincia e anche nella nostra città, ritengo che sia necessario che da parte sua sia disposto un aumento dei controlli in tutto il territorio cittadino – soprattutto visto l’evidente poco senso civico dimostrato da alcuni concittadini irresponsabili -, e in particolar modo in quei luoghi della cittá sensibili ad un facile e maggiore assembramento.

E, ove vi fosse la necessità, com’è di sua competenza, ritengo anche che non dovrebbe esitare a ricorrere subito a misure drastiche, come la chiusura di determinate piazze o strade.

Questo per provare a tutelare e a non rendere vano lo sforzo di tutti quei cittadini, commercianti, e imprenditori che civilmente e responsabilmente hanno rispettato, e continuano a rispettare, le norme e che ora rischiano di vedere vanificati i propri sacrifici.

Credo peraltro, caro Sindaco, che almeno in questo momento così difficile dovrebbe mostrarsi vicino ai suoi concittadini, cominciando dall’ effettuare quotidianamente un aggiornamento circa la situazione epidemiologica in un cui versa la città.

Commissario cittadino F.I

Dott.Vaccarisi Gianmarco