VACCARISI (FI): SINDACO ARROGANTE, SUPPONENTE E INCONCLUDENTE. COSTRUIAMO UN PROGETTO PER IL FUTURO DI SIRACUSA

Credo e spero che questo 2021 possa essere per il Paese l’anno della rinascita e della ripartenza.

Partendo da questa premessa, come Commissario cittadino di F.I. mi impegnerò certamente al massimo affinché sia l’anno per un rilancio forte e deciso del mio partito. Come dichiarato dal Presidente Berlusconi, credo fermamente in un centro-destra di governo guidato da Forza Italia che traduca le idee e i valori cristiani, europeisti e garantisti in un credibile progetto politico ben radicato nel paese a partire dai territori. Forza Italia in città ha svolto finora il ruolo d’opposizione a questa amministrazione, che si è dimostrata col passare del tempo sempre più inadeguata a guidare la nostra città.

E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che Siracusa sia una città totalmente allo sbando, non governata, senza alcuna visione per il futuro dai tetti degli edifici scolastici che crollano, agli asili nido che aprono a Novembre -ma nemmeno nella totalità di quelli previsti dall’apposito bando di gara -; da una manutenzione del verde pubblico che lascia quantomeno desiderare, a trasporti pubblici inefficienti -e in alcuni casi, come all’interno della Ztl, inesistenti-. D’altronde anche la conferenza stampa di fine anno del Sindaco non ha suscitato il minimo interesse da parte di una città che sembra si sia ormai rassegnata a questa situazione di torpore permanente.

Ed in effetti, anche in questa occasione, le uniche note di rilievo sono state l’attacco piu o meno diretto fatto dall’uomo “solo al comando” ai tecnici del comune, con la solita arroganza e supponenza. Anzi, in realtà un altro spunto dato dal Sindaco nella conferenza stampa è stato sottolineare l’importanza delle corsie ciclabili che sono state disegnate in molte zone della città. Premetto che qui siamo tutti favorevoli ad una mobilità Green e sostenibile, ma le “piste ciclabili” (se così si possono chiamare) così realizzate sono solo una pura follia, e ottengono quale unico risultato l’incremento ancora maggiore di un caos e un traffico urbano che già regnano nella nostra città. Anche per questo mi sento di lanciare un appello a tutti quei movimenti, associazioni o semplicemente cittadini che vogliano impegnarsi attivamente per il bene della Polis, e che si ispirano e si riconosco nei valori moderati, liberali e di buon governo: unire le forze e sedersi, insieme agli altri partiti del centro-destra, attorno ad un tavolo, per iniziare un dialogo volto a costruire e a condividere un progetto comune di idee e valori per il futuro della città; ma soprattutto per creare delle basi da cui ripartire, ed esser pronti e preparati a guidare la nostra Siracusa nel caso in cui i nostri concittadini ci concederanno questa opportunità alle prossime amministrative.

Il Commissario Cittadino F.i.

Dott.Vaccarisi Gianmarco