TOI BIANCA: IL BAR AL MANIACE? ERA GIA’ TUTTO PREVISTO..

Toi Bianca, quindi il colpo di mano è stato fatto. Se abbiamo capito bene il bar/sgorbio al Maniace è cosa fatta capo ha?

Cocciante canterebbe che “era già tutto previsto”. E’ andata un po’ per le lunghe, ci s’è messo anche il Covid in mezzo, ma alla fine il bar-astronave, benedetto già il 4 luglio del 2018 dalla Soprintendenza e dal Comune, sarà sanato e così sia. Comunque, la costruzione, squadrata e luminescente, può piacere o meno, personalmente non la trovo particolarmente brutta, e il mondo è pieno di architetture moderne accanto a monumenti antichi. La questione a mio avviso è un’altra e non certo “estetica”. Il Bar del Maniace è la prova che all’ombra dei beni culturali siracusani si può fare ciò che si vuole e che le istituzioni, magistratura compresa, dopo un po’ di ammuina per darsi un contegno, sostanzialmente avallano tutto, serenamente. E se qualcuno nelle strutture amministrative la pensa diversamente alla fine si convince anche lui.

