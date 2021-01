TAVOLO DEL CENTRO DESTRA: NOI CITTADINI ADERISCE ALL’APPELLO DI FORZA ITALIA

Rep: Abbiamo letto, con interesse, l’appello lanciato dal commissario cittadino di Forza Italia a

quanti (movimenti, associazioni o semplici cittadini) si riconoscono nell’area politica del

centro destra, a unire le forze e sedersi attorno a un tavolo per iniziare un dialogo, volto a

costruire un progetto comune di idee e valori per il futuro della città.

Il nostro gruppo accoglie l’appello anche perché ha registrato, negli ultimi mesi, un fermento

di aggregazioni che intendono partecipare a un percorso comune, in questa precisa area di

riferimento e che non trovano una collocazione nei tradizionali partiti.

Riteniamo che la mancanza di tale riconoscimento trovi origini nella crisi di rappresentatività

in detti partiti, retti ormai da figure calate dall’alto e non scelte, democraticamente, dalla

base.

Noi Cittadini per il Sociale