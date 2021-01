STEFANIA PRESTIGIACOMO PORTA 4 MILIONI A SIRACUSA PER OPERE PUBBLICHE

Rep: Interventi per oltre 4 milioni di euro in arrivo dalla Regione.

In risposta al “pressing” che, nella incomprensibile distrazione del Comune, abbiamo messo in atto per far avere a Siracusa una quota di fondi regionali, sono stati finanziati 4 importanti opere pubbliche per la città

Grazie all’assessore Armao, a valere sulla legge di stabilità 2020, saranno infatti completati, con uno stanziamento di 600 mila euro, i lavori, alla scuola di via di Villa Ortisi e con ulteriori 300 mila i lavori all’Ispettorato del Lavoro.

Altri 600 mila sono stati stanziati per il restauro dell’immobile dell’ex liceo Gargallo, una ferita aperta nel cuore di Ortigia.

Infine l’intervento preannunciato dall’assessore Falcone, che ringrazio, 3 milioni di euro per il secondo lotto di lavori nel complesso di San Domenico in Ortigia, immenso contenitore abbandonato dopo un primo lotto di interventi eseguito ai tempi del sindaco Bufardeci. Si tratta di uno degli immobili di maggior valore del centro storico, affacciato sul lungomare di levante, che rischia di cadere a pezzi a causa di un restauro lasciato a metà per troppi anni.

Speriamo che il Comune adesso, oltre alle piste ciclabili, si dedichi anche a seguire con attenzione questi lavori fondamentali per immobili che hanno valore e funzioni importanti in città.

Stefania Prestigiacomo