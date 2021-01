SOLIDARIETA’ A CHI HA, E CERCA DI CONTINUARE AD AVERE, UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE

E da domani siamo in zona rossa… questo messaggio non è pubblicità, tranquilli, è una riflessione che dovrebbe coinvolgere tutti noi.

Un amico, in occasione del mio compleanno, vedendo un numero molto consistente di auguri e testimonianze di affetto nei miei confronti, ebbe a commentare un post in cui (come è abbastanza frequente ahimè ) lamentavo la iniquità dei provvedimenti del governo nei confronti di noi ristoratori chiusi da fine ottobre. Il suo commento fu: “se solamente il 10% di tutti quelli che ti hanno fatto gli auguri ordinasse un paio di pizze alla settimana potresti andare avanti serenamente”.

Questo messaggio non vuol dire ASSOLUTAMENTE che dovreste sentirvi in obbligo di fare ciò che spontaneamente scrisse il mio amico, ma che dovreste riflettere sul farlo nei confronti di chiunque tra i vostri amici abbia una attività commerciale semi aperta o in crisi da covid per sostenerci tutti a vicenda. Io, personalmente, nonostante le difficoltà, cerco di farlo giornalmente per regalare un po’ di speranza e di normalità a chi combatte per andare avanti senza nessun sostegno da parte del governo.

Buon lockdown a tutti!!!

Alessandro Spadaro