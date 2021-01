QUATTRO SINDACI SIRACUSANI ADERISCONO ALLA LEGA? GALEOTTO SAREBBE STATO UN INCONTRO COL SEGRETARIO NINO MINARDO

Ci sarebbe stato un incontro qualche giorno addietro fra quattro sindaci siracusani e Nino Minardo, segretario regionale della Lega per Salvini leader. L’incontro sarebbe stato chiesto dai sindaci e si sarebbe svolto a Modica. Un incontro che potrebbe anche sconvolgere gli equilibri politici della politica siracusana, con Forza Italia a pagare pegno anche in maniera assai pesante. Alcune considerazioni. La prima riguarderebbe il cattivo esempio che darebbero questi sindaci che in un momento di assoluta emergenza invece di pensare h24 alla comunità che li ha eletti, “giocherebbero” alla politica, o meglio penserebbero in maniera prevalente ai loro interessi personali. Certo, può anche essere che la notizia sia solo parzialmente vera anche se ci sono fatti politici che sembrano asseverarla. Secondo Radio Fante in ogni caso a chiedere l’incontro con Minardo e ad incontrarsi a Modica col segretario regionale sarebbero stati i sindaci di Melilli, Francofonte, Noto e Sortino, con la presenza di Massimo Gionfriddo. Nell’ordine il sindaco Carta, il sindaco Lentini, il sindaco Bonfanti e il sindaco Parlato. Di cosa avrebbero parlato? In primis di aderire alla Lega, non ci si incontra infatti con il segretario regionale Nino Minardo per pettinare le bambole. Ovviamente un’adesione che comporterebbe diversi bonus per questi quattro sindaci. Ad esempio la candidatura alle Regionali, la riconferma sindaco, possibilità di restare comunque vivi politicamente. Sul piano squisitamente politico si potrebbe dire che l’effetto Vinciullo sta facendo proseliti a Siracusa e provincia e quindi che l’asse Minardo-Vinciullo è estremamente competitivo, lo diventerebbe anche di più con nuove adesioni che non sarebbero limitate ai quattro sindaci di cui si vocifera che invece porterebbero alla Lega in dote tutto il loro staff.