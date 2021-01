PROGETTO SIRACUSA CHIEDE AL DIRETTORE FICARRA DI VACCINARE I MEDICI DELLE STRUTTURE PRIVATE

Rep: Tra le preoccupazioni di queste settimane ci sono anche quelle dei medici e di tutte le categorie professionali, infermieri, Oss e impegnati in diverse mansioni, che operano all’interno delle strutture private siracusane, in regime convenzionato con la Regione Siciliana.Sono proprio loro, in queste ultime ore, a chiedere la stessa priorità nei tempi della vaccinazione contro il Covid 19, dei colleghi dell’Umberto I perché, giornalmente, vengono a contatto con pazienti ed ogni tipo di pericolo e ritengono necessario pari trattamento. Progetto Siracusa condivide le loro legittime preoccupazioni e chiede al direttore generale dell’ASP 8 e al sindaco di Siracusa (in quanto autorità sanitaria locale) di operare, con immediatezza, per rendere più sicuro e sereno l’operato quotidiano di chi si occupa di assistenza medica, e non solo, in prima linea.