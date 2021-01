PRIMA AGGREDISCE IL SINDACO, DOPO SPACCIA E INFINE EVADE DAI DOMICILIARI: TRE ARRESTI IN 24 ORE

Una situazione quasi da record quella di cui a Floridia si è reso protagonista alla vigilia dell’Epifania V.S., classe ’71, noto pregiudicato locale con numerosissimi precedenti di polizia, che è riuscito a farsi arrestare ben tre volte nel giro di poche ore venendo infine rinchiuso in carcere a Cavadonna.

L’uomo in mattinata si è presentato in comune per pretendere dal primo cittadino un impiego fisso e stipendiato ed all’ovvio rifiuto che ne è seguito, se non altro per l’impossibilità di accontentarlo immediatamente, è andato in escandescenze aggredendo verbalmente il Sindaco in persona ed un impiegato comunale presente in loco. I Carabinieri sono subito intervenuti sul posto e sono riusciti a bloccarlo, non senza difficoltà, dato che la rabbia e la violenza dell’arrestato si è subito rivolta contro i militari, uno dei quali rimasto anche lievemente ferito nel corso del parapiglia. L’uomo comunque, una volta ammanettato, è stato condotto presso la sua abitazione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari, con l’accusa di violenza, resistenza, lesioni, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.

L’arrestato tuttavia non aveva alcuna intenzione di restare a casa e non ha atteso molto prima di tornare a delinquere. Appena poche ore dopo l’arresto, ovvero nel pomeriggio della stessa giornata, i Carabinieri della Tenenza di Floridia lo hanno infatti rintracciato in pieno centro e sorpreso mentre era intento a spacciare sostanza stupefacente. Dopo averlo bloccato e perquisito, i militari hanno rinvenuto nove dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi, abilmente occultate all’interno della biancheria intima del soggetto, che è stato quindi nuovamente arrestato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, questa volta anche per i reati di evasione e spaccio di sostanza stupefacente.

La vicenda ha però trovato finalmente la sua conclusione solo nella tarda serata del medesimo giorno, quando il soggetto, forse con l’intenzione di battere un record, ha deciso di evadere nuovamente dagli arresti domiciliari per andare a fare una passeggiata in centro, dove è stato immancabilmente ancora sorpreso dai Carabinieri impegnati in un posto di controllo e che quando lo hanno visto transitare quasi non credevano ai loro occhi per la tanta pervicacia.

Arrestato per la terza volta in poche ore, terminati gli accertamenti e le formalità previste, l’uomo è stato questa volta tradotto dai militari presso la casa circondariale “Cavadonna” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.