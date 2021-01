NUOVO BANDO: L’UIL CERCA CINQUE VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE

Rep: Nuovo bando per volontari del servizio civile. Lo ha reso noto l’Adoc Siracusa in collaborazione con la Uil territoriale. L’Associazione Difesa e orientamento consumatori ha elaborato il progetto “Consumatore tutelato consumatore assicurato” che prevede la selezione di 5 volontari. E precisamente nelle sedi che fanno capo alla Uil, il sindacato territoriale che abbraccia le province di Siracusa, Ragusa e Gela. Previste due unità per la sede centrale di via Arsenale (dove tra l’altro ci sono gli sportelli Adoc), una per quella di via Armando Diaz dove risiede la Feneal Uil, una per viale Santa Panagia dove è collocata la Uiltec e infine una in via dei Vespri a Belvedere dove sorge uno sportello territoriale dell’Adoc stessa. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 dell’8 febbraio prossimo e vi potranno accedere i giovani che hanno 18 anni compiuti e 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

L’Adoc fa sapere che gli interessati potranno consultare il bando pubblicato insieme con la modulistica e le istruzioni al sito: https://adocnazionale.it/servizio-civile – www.serviziocivile.gov.it.