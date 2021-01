MONELLO: PRESTO UN’ASSOCIAZIONE AUTONOMA CHE TUTELA I FORESTALI

Rep: Io come lavoratore agricolo forestale siciliano, assieme a molti altri miei colleghi, sto lottando per tutelare il comparto forestale in Sicilia, e, sono in procinto di formare una nuova associazione forestale, con molti forestali e per i forestali. Faccio presente che tale associazione è idea mia, e cosa dei forestali che aderiranno, e, non ha niente in comune con la mia sigla sindacale##UGL . Sarà una nuova associazione autonoma che tuteli i forestali e non sarà legata ad altre sigle sindacali di qualsiasi genere. Sarà un’associazione non a scopo di lucro, ma a favorire tutti i lavoratori siciliani, nel rispetto legale di associazione. Dico e confermo che tale, ipotetica associazione è estranea alla mia sigla sindacale.

Guglielmo Monello