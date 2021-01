MIMMI MOSCATO: IL MIO SOGNO E’ VEDERE SINDACO GIOVANNI RANDAZZO

Mimmi Moscato, al di la della pandemia, che momento storico sta vivendo Siracusa? La nostra città fatta di personaggi di strada ma anche di uomini di cultura, la Siracusa di fine Novecento, la città che tutti alla fine amavamo che fine ha fatto?

Siracusa sta seguendo l’andamento negativo che vivono tutte le città, per il declino dei valori culturali, economici e comportamentali.

Il sindaco Garozzo con le firme false, Italia licenziato dal Tar e messo di nuovo in campo dal cga. La tua analisi?

Sulla giustizia ordinaria, amministrativa e anche contabile, stendiamo un pietoso velo. Non dimenticando il primo atto di questo Consiglio comunale, quando credette di fare giustizia, assolutamente ignoranti in quella materia, Lor Consiglieri, estromettendo Pippo Ansaldi dal Consiglio: solo per una dimostrazione di forza, non certo nell’interesse della Città.

Parliamo di minchiate storiche. Il circuito? Il teatro riaperto e nuovamente chiuso..

Sin quando si starà molto attenti a non dare meriti agli altri, ostacolandoli se possibile, pensando di far emergere i propri meriti, finché avremo questa mentalità, a Siracusa non sarà facile realizzare nulla. Vivremo semplicemente di luce riflessa, da ciò che ci ha regalato la Natura, e per ciò che hanno realizzato i nostri avi. Con una lodevole parentesi tra gli anni 20 e 30.

Facciamo alcuni esempi di perle di Francesco Italia: l’autoscontro a piazza Poste, la pista di ghiaccio a fonte Aretusa, il bar astronave al Maniace, ora i cessi d’oro al Molo Sant’Antonio, il fisiologo che con 50mila euro fa diventare green l’orrido parcheggio Talete..

Nel capitolo sprechi e brutture possiamo sbizzarrirci: la pista del ghiaccio l’hanno realizzata ad Enna, dove il clima ha aiutato a dimezzare i costi di energia. La storia dell’astronave’, al di là della struttura e di dove è posizionata, provoca la dolorosa consapevolezza che in Italia é pressoché impossibile poter contare su una giustizia certa. Quella struttura mi fa venire in mente un altro recente, clamoroso spreco: la biglietteria del Teatro greco con annessi chioschi. Inutilmente voluminosi (diciamo così), oscurando la deliziosa Casina Cuti. L’astronave non oscura il Castello…..ma ci prova!!!!

Veniamo alla mancanza di democrazia. E’ stato sciolto il Consiglio comunale per una legge folle targata Crocetta/Orlando. Come si fa a restare da solo al comando nel 2021? Nessuno sa nulla, nessuno può dire nulla, decide tutto Italia, ma che succede, è tornata la dittatura?

Lo scioglimento del Consiglio comunale è una manna per un Sindaco: può fare ciò che vuole senza alcun veto possibile….il che a volte non è un male. Ma non credo che il Sindaco Italia abbia approfittato molto dell’occasione. L’unica cosa che ho notato di eclatante è stata la creazione delle corsie ciclabili…..una follia, ed un pericolo per i ciclisti, paradossalmente.

Di fatto non ci sono opposizioni, non bastano i comunicatini, si dovrebbe fare una resistenza forte, chiedere con forza le dimissioni, cacciare via i mercanti dal tempio

Sulla capacità oppositiva dei cittadini nutro qualche riserva….e mi fermo qui.

Sei stato impegnato in politica in prima persona. Che ne pensi di Granata che fa l’ascaro di Italia e ogni giorno pubblica su twitter il pensiero di Italia stesso?

Non uso Twitter per cui non so quanto esaustivi possano essere i messaggi. Oltretutto mi sembra paradossale che nella assoluta tranquillità del Vermexio, dialoghino tra loro tramite Twitter. Io peraltro ho l’esperienza di un Sindaco (Fatuzzo), la sua Giunta e tutto il consiglio comunale che dialogavano con serenità tra loro senza interposizioni.

Se domattina il sindaco del cga rinsavisse (o più facilmente vorrebbe fare il deputato) chi sarebbe a tuo giudizio il migliore candidato sindaco del centro destra e perché?

Per scaramanzia non faccio nomi ma vedo che a Destra potremmo avere una buona, proficua opportunità. Anche se il mio sogno sarebbe quello di vedere Giovanni Randazzo seduto su quella poltrona, MA CON PIENI POTERI.

Hai un pensiero, una proposta, una comunicazione per tirare su i siracusani oggi francamente avviliti e rassegnati?

Il mio messaggio da ex Consigliere non può prescindere da esperienze passate. Una recente, un maggiore, prezioso consenso negato a Giovanni Randazzo….prezioso per noi cittadini, naturalmente; una lontana nel tempo, la mancata elezione a Sindaco di una delle cinque persone più oneste, concrete, fattive, io abbia mai conosciuto in vita mia, parlo di Angelo Bellucci. Sono convinto che la storia di Siracusa, oggi, con lui sindaco 20 anni fa, sarebbe totalmente diversa. Purtroppo Angelo fa antipatia, e come è noto quando si vota un Sindaco deve essere degno di poter prendere una pizza con noi. Detto ciò, qual è il mio pensiero augurale? Eccolo: ognuno ha ciò che merita!!!