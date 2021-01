LUCA CANNATA: 52MILA EURO DALLA REGIONE PER MIGLIORARE I SERVIZI ON LINE

Rep: Approvato e finanziato il progetto del Comune di Avola: dalla Regione in arrivo 52 mila euro. Il vicepresidente e assessore all’Economia della Regione siciliana, Gaetano Armao, ha comunicato oggi al sindaco Luca Cannata l’imminente emanazione del decreto di finanziamento del progetto di trasformazione digitale nell’ambito del Pac-Poc Sicilia 2014-2020 asse 10 azione 1 per un importo totale di 52.000 euro. “Si conferma la capacità della nostra amministrazione, soprattutto in questa fase – ha dichiarato il sindaco di Avola Luca Cannata – di potenziare i servizi per migliorare la qualità della proposta e l’efficienza degli uffici”. Si tratta di risorse erogate nell’ambito della strategia digitale quale strumento essenziale per accrescere il livello e la fruizione dei servizi online resi ai cittadini e alle imprese.