LE SUPERIORI RIPARTONO l’11 GENNAIO. CONFERMATE PER IL 7 GENNAIO ELEMENTARI E MEDIE

Le scuole superiori riapriranno l’11 gennaio e non il 7. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. La riapertura avverrà al 50%. Le scuole elementari e medie, invece, riapriranno il 7 gennaio come previsto. Non è stata una decisione unanime, ma una trattativa. Il Pd infatti chiedeva la riapertura delle Superiori per il 15 gennaio mentre i grillini e i renziani chiedevano una ripartenza generale di superiori, medie ed elementari il 7 gennaio. Alla fine la decisione che speriamo non venga cambiata nuovamente, come spesso succede con questo governo arrangiato, incompetente ed eternamente indeciso. Su tutto. In ogni caso ci sono già Regioni che non condividono, ad esempio la Calabria.