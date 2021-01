LA MELILLESE DANIELA TERNULLO CONTESTATA A MELILLI: TROPPE BUGIE

Scrive Arturo Andolina su Il PONTE WEB sul deputato melillese passato a Forza Italia: Daniela Ternullo oramai ci ha abituato alle proprie dèfaillance. Ultimamente a proposito del parco giochi di Melilli ha dichiarato di essere riuscita a sbloccare i fondi regionali dando via ai lavori. Invece, il parco giochi era a Città Giardino e si sta realizzando con i soldi del comune, la regione lo sta co-finanziando solo al 30%. Poi ne spunta un’altra …la regione cancella 4 milioni di euro per la maremonti e la manutenzione della Villasmundo/Carlentini. Finanziamento perso e recuperato dopo il dissenso della giunta di Melilli. Ma lei si presenta ai giornalisti asserendo che aveva fatto si che il finanziamento venisse recuperato. Adesso ancora una uscita farlocca l’onorevole melillese a proposito del porto di Augusta, il 7 dicembre 2020 La Ternullo afferma che: “Sulla vicenda relativa al porto Hub di Augusta, che in queste ore viene sollevata da Lorena Crisci, della Cgil, vorrei tranquillizzare tutti: Augusta sarà porto Hub. Non lo dico solo io, – sostiene la Ternullo,- ma lo ha fatto l’assessore Marco Falcone nella sua recente visita in provincia di Siracusa“. Ancora palate di bugie a iosa comunicate dalla Ternullo e vendute come verità, al punto tale, che il Sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare è intervenuto pesantemente..