INTERROGAZIONE DI ROSSANA CANNATA AL PRESIDENTE MUSUMECI: NO AL VILLAGGIO DI EXTRACOMUNITARI IN PIENO CENTRO A CASSIBILE

Interrogazione dell’onorevole Rossana Cannata in ordine all’arrivo dei lavoratori stagionali e in merito alla petizione sul costruendo villaggio

per extracomunitari a Cassibile. Ecco il testo:

All’on. Presidente della Regione, all’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,

all’ Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, all’Assessore regionale della

Salute.

Premesso che,

nel mese di ottobre 2020, a Siracusa, tra il sindaco di Siracusa Francesco Italia ed il Prefetto

Giuseppa Scaduto, è stato sottoscritta, nei locali dell’Urban Center, una convenzione per

l’attuazione del progetto, predisposto dal Comune e finanziato dal Ministero dell’Interno, per un

importo di 242.000 euro, finalizzato alla realizzazione, a Cassibile, di una struttura di accoglienza,

destinata ai lavoratori stagionali extra-comunitari che, fino allo smantellamento di qualche mese fa,

vivevano nella cosiddetta baraccopoli di Cassibile

Atteso che,

destina provvisoriamente un’area di proprietà comunale inserita nel progetto di attrezzamento del

campo lavoratori stagionali nella frazione di Cassibile fino al 30 settembre;

comunitari è stata avviata una petizione promossa da cittadini residenti a Cassibile;

all’interno del centro abitato della frazione di Cassibile, area disagiata, fortemente penalizzata a

causa della carenza di servizi e collocata in prossimità dell’ex depuratore che, seppur fuori servizio

rappresenta il punto di arrivo dei liquami della frazione.

Considerato che,

numero elevato di lavoratori extra-comunitari, i quali per anni hanno vissuto nell’insediamento

della tendopoli di Cassibile in precarie condizioni igienico sanitarie, costituendo allo stesso tempo,

terreno fertile per il reclutamento di manodopera a basso costo, molte volte non in regola e

sfruttata;

convenzione sopra menzionata rappresenta un primo step, cui ne seguiranno altri, tutti finalizzati

alla realizzazione di un sistema legale di utilizzo delle prestazioni di questi lavoratori.

Ritenuto che,

l’arrivo dei primi stagionali è ritenuto imminente e l’esperienza della baraccopoli e soprattutto

questa fase emergenziale, hanno allarmato la popolazione con riguardo alle condizioni di sicurezza

sanitaria e sociale, tali da non creare pregiudizio anche a quelle dei residenti.

Per sapere,

se e quali iniziative si intendano rappresentare al governo nazionale per gestire l’annunciato arrivo

migratorio stagionale e garantire i giusti livelli di sicurezza e di assistenza socio igienico sanitari per

gli abitanti di Cassibile (SR), in considerazione della emergenza sanitaria in atto, oltre ovviamente

con riguardo al pericolo per la salute dei medesimi migranti;

petizione predisposta dalla popolazione contro il villaggio che si avvia a nascere a Cassibile.

(L’interrogante richiede risposta urgente scritta)

On. Rossana Cannata