IL TAR RIPRISTINA L’ASSISTENZA DOMICILIARE A MELILLI. L’ONOREVOLE TERNULLO: ORDINANZA INFELICE DEL SINDACO

“Lo stop all’assistenza domiciliare agli anziani, specie in tempo di covid e di restrizioni dettate dalla zona rossa è chiaramente un atto illegittimo. Mi congratulo con il Presidente e le socie lavoratrici della cooperativa Futura Iblea Onlus, che garantisce il servizio di assistenza, che si è rivolta al patrocinio legale dell’avv. Claudio Lo Re, il quale ha depositato un immediato ricorso al TAR di Catania. Con tempestività sono stata informata della sospensiva accolta dal TAR. Giustizia è stata fatta: le operatrici della cooperativa sono tornati a garantire un fondamentale servizio per la cittadinanza”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Daniela Ternullo.

“Trovo però scandaloso che si sia dovuto arrivare a tanto – conclude la Parlamentare. Perché l’Amministrazione comunale ha riservato tale trattamento inqualificabile per le categorie più sensibili? Senza l’assistenza domiciliare, come i nostri anziani più in difficoltà avrebbero potuto provvedere a loro stessi? Forse non sono meritevoli di attenzioni, tanto da emettere un’ordinanza – la n. 1 del 2021 – con la quale si era imposta la sospensione dei servizi di assistenza domiciliare? Lo invito ad argomentare i motivi della sua infelice decisione, fortunatamente sospesa dal TAR perché ritenuta contraria alla legge”.