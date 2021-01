IL PCI S’INCAZZA COL SINDACO CHE NON RISPONDE MAI

Vi inviamo un link contenente comunicazione integrale inviato più volte all’Amministrazione e il messaggio video del Presidente del Pci di Siracusa Prof. Giuseppe Galletta con cui si sollecita richiesta d’incontro con il Sindaco Francesco Italia su gravi criticità più volte evidenziate e delle quali sono presenti per ciascuna i relativi video comprese le aberranti e vergognose barriere architettoniche presenti nello storico quartiere di Belvedere ancora oggi nel 2021. Ci auguriamo che quanto sopra sia da Voi valutato se degno di attenzione.

Pci Siracusa

Gli amici del Pci hanno ragione da vendere: non esiste che un sindaco non risponda alle ripetute richieste d’incontro di una parte politica su problemi di interesse collettivo per Siracusa. Purtroppo il sindaco del cga ha una comunicazione personalissima e quindi divide tutto in amici e non amici. Gli amici di cui si fida – praticamente dei servi – lo ospitano per interventi/comizio senza contradditorio. Del resto lui non accetta domande, se la canta e se la suona da solo. Con tutti gli altri non parla, non risponde. E’ vero che è pagato dai cittadini per fare l’esatto contrario, ma questo è.