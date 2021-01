IL 14 GENNAIO LA REGIONE SUL CASO LUKOIL

Rep: “Giovedì 14 gennaio si svolgerà nella sede dell’Assessorato alle Attività Produttive a Palermo un importante incontro avente all’ordine del giorno il futuro della zona industriale di Siracusa e la crisi Lukoil; l’audizione in III Commissione sullo stesso argomento, inizialmente prevista per mercoledì 13 gennaio è stata dunque posticipata e vedrà la partecipazione anche dei rappresentanti sindacali”. A renderlo noto è l’On. Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive. “Insieme al sottoscritto e all’assessore Turano, all’incontro del 14 gennaio parteciperanno tutti i direttori degli stabilimenti del polo petrolchimico siracusano e il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona. Saranno presenti inoltre, su mia proposta, il direttore generale del Dipartimento Programmazione della Regione dott. Federico Lasco e l’Ing. Antonio Martini, direttore generale del Dipartimento Energia – spiega l’On. Cafeo – al fine di offrire una visione generale della situazione in Sicilia legata agli investimenti e alle opportunità di sviluppo in questi settori strategici”.