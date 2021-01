FINALMENTE C’E’ UN FONDO PER LA TUTELA DELLA FRUTTA IN GUSCIO

“L’azione intrapresa in questi ultimi mesi dall’Associazione della Filiera Frutta in guscio

di Sicilia – ha dichiara il Presidente dottor Ignazio Vassallo – ha ottenuto un concreto

risultato, con la istituzione nel Bilancio dello Stato di uno specifico fondo per la tutela

e il rilancio della frutta in guscio italiana.

È la positiva conclusione di un intenso lavoro sviluppato dal gruppo dirigente

dell’Associazione, di concerto con i rappresentanti istituzionali, in primo luogo il

senatore Fabrizio Trentacoste che con impegno e passione ha portato avanti in questi

mesi con interrogazioni ed emendamenti le richieste del settore.

Adesso- sottolinea il Dottore Vassallo – è necessario che in tempi brevissimi queste

risorse siano attivate dal Ministero, per realizzare le iniziative previste dal Piano

Nazionale della Frutta in guscio, per anni rimasto inattuato proprio per mancanza di

fondi.

In questo senso – conclude Vassallo – vigileremo affinché, in un periodo di grave crisi

del settore legata sia al Covid che alla concorrenza straniera, si attivino campagne di

promozione e sostegno al consumo delle produzioni italiane.”

Dottor Ignazio Vassallo

Presidente Associazione

Filiera Frutta in Guscio

di Sicilia