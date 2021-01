FICARRA SUI VACCINI SOLO ALL’UMBERTO I°: “NOTIZIA FALSA DEI SOLITI SCIACALLI”. GIA’ FATTI 2245 VACCINI IN TUTTI I NOSTRI OSPEDALI

Abbiamo ricevuto una lunga lettera, con molte firme, primo firmatario e unico con scrittura leggibile Giampiero Martinez, che con toni polemici nei confronti della direzione generale dell’Asp di Siracusa, chiede di sapere perchè a Siracusa i vaccini anti Covid si stanno facendo solo all’Umberto I’ mentre negli altri capoluoghi siciliani e anche nella vicina Ragusa ci sono molti più ospedali che provvedono alla stessa operazione. Insomma, la sintesi della missiva in questione vuole significare che anche sui vaccini c’è qualcosa che non va nella sanità siracusana, ennesimo attacco che teoricamente arriva da semplici cittadini, ma che visti toni e termini sembra appartenere all’area politica che cerca in qualsiasi modo di criminalizzare l’attuale gestione. Sulla segnalazione ci siamo rivolti alla fonte e cioè al direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra. “Evidentemente gli autori di questa lettera – dice Ficarra – possono essere iscritti d’ufficio nella lista di quelli che in occasione di questa terribile pandemia preferiscono fare gli sciacalli del “molto peggio, molto meglio”. Peraltro fornendo notizie false. I vaccini anti Covid a Siracusa infatti non si fanno solo all’Umberto I°, ma in tutti i nostri ospedali”. Alla data del 10 gennaio 2021 infatti sono stati distribuiti complessivamente a Siracusa 2245 vaccini di cui 861 all’Umberto I°, 447 all’ospedale di Avola, 317 all’ospedale di Augusta e 486 all’ospedale di Lentini. Sono stati fatti ancora 134 vaccini nelle rsa e per questi ultimi ha provveduto direttamente personale dell’Asp che farà lo stesso per tutte le 160 case di riposo esistenti.