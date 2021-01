FABIO CAMILLI: LA TRACOTANZA DI QUESTO SINDACO E’ INSOPPORTABILE

Fabio Camilli, è difficile fare “Il guardiano di Aretusa” nella nostra città. Un vostro post sul sindaco a cui non frega un quarzo dell’amore dei siracusani è diventato virale..

Quando la tracotanza del primo cittadino supera la misura, bè, non possiamo girarci dall’altro lato e far finta che sia tutto ok. Lo contestiamo e in maniera decisa, senza mai diventare maleducati, perché si innesca un moto viscerale che sono sicuro in molti avranno condiviso tenendo alla propria identità, alla propria appartenenza a questa città.

Con il sindaco del cga ti sei trovato a parlare, qual è stata la tua impressione personale

Durante il periodo delle manifestazioni di Ottobre, sono stato invitato dal sindaco al Vermexio, insieme ad altri cittadini, per interloquire con i deputati siciliani e naturalmente con lui. L’ impressione che mi ha dato è quella di un primo cittadino confuso sul suo ruolo reale e noncurante delle esigenze della città, ma questo è il segreto di pulcinella.

