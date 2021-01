EZECHIA PAOLO REALE: ITALIA SA CURARE LA SUA IMMAGINE, PURTROPPO COME SINDACO NON VA BENE

“Alla prova dei fatti Francesco Italia non fa bene il sindaco, ma fa bene rappresentanza, cura con successo la sua immagine e riesce a fare passare anche messaggi incredibili. Basti pensare che ha fatto credere ai cittadini di essere un giovane di 30 anni quando invece di anni ne ha cinquanta”. Così l’avvocato Ezechia Paolo reale rispondendo alle domande di Silvio Di Natale, alias Buffa, in una intervista sul web.

Un discorso che è partito dalla domanda che riguardava l’uscita del sindaco del cga su una emittente amica. In sostanza era stato chiesto a Italia perchè molti siracusani non avevano tanto amore nei suoi confronti. La replica del sindaco del cga palesemente fuori dai gangheri era stata stizzita: “Non me ne può importare di meno – aveva detto – se i siracusani mi amano o meno, ho una bella vita sentimentale e tanto mi basta”. Ma c’è stato di più. A un’altra domanda sulla vergogna di tante strade cittadine scassate, Italia aveva risposto sprezzante che il sindaco non ha come compito di aggiustare le strade. Da questi due brutti scivoloni le domande e le battute in risposta dell’avvocato Reale. “Debbo dire con estrema sincerità –ha dichiarato Reale – che mi sono augurato un percorso positivo per Italia sia per quanto riguardava l’empatia coi siracusani che anche per le soluzioni dei problemi urgenti di Siracusa. Purtroppo non è stato così per nessuna delle due cose. La sua uscita infelice dimostra che la strada intrapresa è quella sbagliata e mi auguro che sia solo una gaffe. Premesso che della sua vita sentimentale non interessa niente a nessuno, un sindaco non può dire che non gliene frega nulla dei sentimenti dei cittadini. Questo è molto grave, è stato eletto proprio per curare e amare Siracusa e i siracusani”. Insomma, il sindaco ha perso una buona occasione per continuare a mentire e la rabbia gli ha fatto dire la verità. Cioè che lui disprezza i siracusani e se ne frega se tanti non lo amano. Domanda: Ma se questo è il suo pensiero vero perché vuole fare a tutti i costi il sindaco dei siracusani?