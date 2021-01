CICCIO MIDOLO: LA CITTA’ AFFONDA ANCHE PER COLPA DI “ACCHITTATI” E LECCACULO

“Se anche per quelli dell’opposizione va tutto bene siamo fottuti”. Lo dice Ciccio Midolo, ex amministratore e siracusano “ca scoccia” che non ci sta al completo degrado di Siracusa nel silenzio inquietante dei suoi concittadini. “La rassegnazione – afferma Midolo – sarebbe davvero la fine. Abbiamo invece bisogno di tanta grinta e di tanta passione civile per tirarci fuori dalla palude del nullismo e degli sperperi di chi amministra”.

E invece?

Invece a Siracusa si va avanti coi leccaculo, quelli evidenti e conclamati e quelli nascosti che in molti casi dovrebbero rappresentare l’opposizione, insomma la città affonda e loro fanno la politica degli “acchittati”.

I suoi inviti al sindaco del cga non sono stati raccolti

Peggio per loro, per quanto mi riguarda faccio l’ennesimo appello all’attuale amministrazione, se visti i fatti di amministrazione si può parlare, per sistemare e illuminare le strade di Siracusa, insomma i siracusani meritano di avere strade in cui non rischiano la vita tuti i giorni.

L’attuale sindaco podestà, parlando da Palazzo AZ, dopo otto anni da vicesindaco e da sindaco, ha promesso che presto si farà qualcosa per le strade

Qualcosa? Dopo otto anni? Siamo davvero messi male se i cittadini vengono maltrattati in questo modo. Presto si farà qualcosa per le strade è una frase vergognosa. Ma c’è anche qualcosa che è ancora più vergognoso..

Cosa?

Mi indigna una opposizione inesistente. Mai Siracusa è caduta così in basso sotto tutti punti di vista: nessuno vede, nessuno sente e nessuno parla. Una valanga di deputati regionali e nazionali praticamente sordomuti, alcuni per palese ignoranza, altri perché “acchittati” alla grande col sindaco podestà. Ma da chi sono stati votati questi “non siracusani”