CAVALLARO (FDI): CITTA’ ALLO SBANDO, IL CENTRODESTRA DEVE RISOLLEVARLA

Che la nostra città di Siracusa sia allo sbando è un dato oggettivo, sotto gli occhi di tutti, e diventa notizia persino la chiusura di una buca stradale.

Come è altrettanto palese il fatto che non ci sia una visione lungimirante riguardo allo sviluppo sociale ed economico della città, né progetti di lungo respiro.

Più volte Fratelli d’Italia ha rivolto un appello all’unità del centrodestra a Siracusa, per costruire una valida e concreta alternativa di governo.

Rilanciamo la proposta del commissario cittadino di Forza Italia e siamo pronti a lavorare sin da ora ad un programma per la città, con gli occhi rivolti in particolare verso le fasce sociali più deboli e quindi verso chi reclama una città con più opportunità lavorative, più a misura di bambini e anziani. E siamo pronti ad indicare una rosa di nomi per il prossimo Sindaco, che sia autorevole e competente, senza presunzione di guide e primogeniture.

Ma sia chiaro che non ci sono alleanze per forza e al partito di Giorgia Meloni interessa il buon governo della città; ecco perché al tavolo del centrodestra tutti devono sedersi facendo un bagno di umiltà in ordine all’attività di opposizione svolta in Consiglio comunale, fino a prima del Karahiri!

Guardiamo il mezzo bicchiere pieno, il centrodestra ha davanti praterie sconfinate di consensi, ma è nostro dovere agire con coerenza e linearità.

Avv. Paolo Cavallaro

Presidente Circolo di Fratelli d’Italia Aretusa