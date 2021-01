BONGIOVANNI: NESSUNO AIUTA I DISOCCUPATI, ANZI..

Rep: Giorno 29/12/2020 si è svolto il Consiglio dell’Unione dei Comuni, dove si è consumato l’ennesimo atto contro i cittadini, difatti quattro Assistenti Sociali assunti dall’Unione dei Comuni transiteranno nei Comuni dove facevano già servizio, di fatto, occupando un posto in pianta organica che poteva benissimo essere impiegato da altri come ad esempio uno dei tanti giovani disoccupati neo laureati. Inoltre con Determina Dirigenziale settore Affari Generali dell’Unione dei Comuni ha prorogato l’esecuzione del progetto SIPROIMI Obioma Iblei approvato per il triennio 2021/2023 per un importo pari a euro 1.448.356,50 per i primi sei mesi dell’anno 2021 alla Società Password Impresa Sociale scs onlus con sede a Canicattini Bagni per l’accoglienza e tutela rivolto ai richiedenti asilo e ai minori non accompagnati. Alla luce di quanto detto lascio a voi le conclusioni che non possono essere a nostro avviso negative pensando ai tanti nostri concittadini che sono in gravissima difficoltà economica e sono stati lasciati soli.