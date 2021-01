BICIBICITALIA INCONTRA ENRICO LO VERSO A MARZAMEMI

Rep: Su Prime Video approda Bicibicitalia, un viaggio coinvolgente tra le bellezze del paesaggio italiano in bici, un tour delle regioni in doppia puntata in compagnia di due conduttori che non sono lo stereotipo dei volti televisivi ma i ragazzi della porta accanto, una coppia anche fuori dal set: si tratta dell’abruzzese Federico Perrotta, attore teatrale, comico con all’attivo moltissimi spettacoli e la bellissima Valentina Olla, show girl televisiva ed ora attrice teatrale e cantante. Federico e Valentina danno vita ad alcune gag e poi, pedalando raggiungono i luoghi che vogliono mostrare. Spesso si soffermano a parlare con persone comuni, anche con le istituzioni ma ancora più spesso incontrano degli ospiti illustri in ogni campo o attori per esempio come nel caso della Sicilia dove fortunato e simpatico è stato l’incontro con Enrico Lo Verso, precisamente a Marzamemi, nel siracusano dove ha parlato con loro del bellissimo rapporto con la sua regione, patria indiscussa del teatro. Qui, in Sicilia il viaggio nell’Italia dei tesori offre scenari meravigliosi e permette ai due turisti in bicicletta di conoscere tradizioni che il territorio non ha mai perso, ed anzi ha cercato di tramandare; a fare gli onori di casa è sicuramente il mare che rappresenta anche una risorsa economica di indiscusso valore. Come accade per esempio a Portopalo di Capo Passero, un borgo marinaro tutto da scoprire: qui i due spumeggianti protagonisti vengono rapiti dalla bellezza del tratto di costa pittoresco; da un lato le antiche tonnare, dall’altro castello Tafuri. A guidarli verso l’isola incontaminata di Capo Passero è il richiamo dei gabbiani che mostra loro la strada verso un paradiso naturale, ma è a Marzamemi che vanno ad approfondire i due culti che spesso s’incontrano: quello della religione, grazie anche alle splendide testimonianze storiche ed architettoniche, e quello della pesca, gran parte degli abitanti infatti si dedica al mare.