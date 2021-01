BANDIERA E CANNATA PER VOLTARE PAGINA A SIRACUSA

Nel 2021 Siracusa vuole voltare pagina. E’ un fatto palpabile, se ne parla ovunque, nei supermercati , in farmacia, nei panifici, nei locali pubblici. Ovunque. La nostra città vive da qualche anno momenti terribili, sono venute meno le regole, parliamo delle regole non scritte, del rispetto per la nostra storia, per le nostre tradizioni. L’arrivo al potere di piccoli incapaci furbi è stato ed è un continuo salasso per Siracusa. Si tratta di soggetti da archiviare alla svelta per cercare di limitare i danni che sono stati già ingenti, anzi catastrofici. Per fortuna ci sono alcuni politici che lasciano ben sperare, pensiamo ad Edy Bandiera e a Luca Cannata. Il primo assessore regionale di assoluta competenza apprezzato in tutta la Sicilia, il secondo sindaco di Avola che ha rilanciato la sua città, ha creato entusiasmo, ha dato sbocchi occupazionali con opere pubbliche e col turismo. Bandiera e Cannata, due politici giovani e affermati, due speranze forti per il futuro della nostra comunità.

