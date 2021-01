ARRIVANO LE TELECAMERE ALLA TONNARA DI SANTA PANAGIA

Rep: Il Dirigente Generale dell’Assessorato dei Beni Culturali ha approvato la rimodulazione delle risorse destinate alla ex Tonnara di Siracusa per la realizzazione, ricorrendo ad una somma urgenza, per la messa in sicurezza e la realizzazione degli impianti di video sorveglianza, allarme, fotovoltaico, illuminazione più cabina per fornitura energia elettrica. Lo comunica Vincenzo Vinciullo. Finalmente, dopo anni di denunce e di richieste, si è deciso almeno di mettere in sicurezza l’ex Tonnara ed evitare ulteriori danneggiamenti e furti. Resta insoluto, ha concluso Vinciullo, il problema relativo al recupero degli oltre 6 milioni di euro per il completamento dei lavori.