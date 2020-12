SMENTITA NOTIZIA FAKE / PRESTIGIACOMO E CANNATA: NON ABBIAMO CONDIVISO IL DOCUMENTO DEI SINDACATI SULLA SANITA’

Il documento di Cgil, Cisl e Uil sulla Sanità è un fake. Almeno nella parte che riguarda le deputazioni nazionale e regionale di Siracusa. Scrivono infatti i sindacati che il loro documento è stato condiviso “dalle intere Deputazioni Nazionale e Regionale siracusane”. Ed è un falso, una notizia fake. Come vedremo infatti i deputati siracusani del centro destra non hanno condiviso per niente, insomma i sindacati hanno bluffato o, come si dice in questi casi, hanno fatto il colpo di mano. Lo avevamo già preannunciato pubblicando la presa di posizione di Cgil-Cisl-Uil sulla sanità contro il governo regionale e la gestione Asp di Siracusa. Lo abbiamo chiesto oggi direttamente agli interessati e cioè alla parlamentare nazionale di Forza Italia Stefania Prestigiacomo e alla parlamentare regionale di Fratelli d’Italia Rossana Cannata. “Ho detto chiaramente – precisa Rossana Cannata – che il testo del documento così come presentato non lo condividevo anche perché il problema della sanità è innanzitutto nazionale e dunque il documento andava ricalibrato. Il loro pensiero è chiaro che non è il nostro. Per questo il documento in questione lo condivideremo solo se lo cambiano altrimenti resta il documento della sinistra e dell’opposizione”. Dice Stefania Prestigiacomo: “Mai detto che ero d’accordo. Mi hanno invitato on line e non ho partecipato perchè ero impegnata. Dopo mi hanno inviato il documento. L’ho letto ma non l’ho firmato. Abbiamo ruoli distinti. Loro facciano le loro iniziative e io le mie. Senza polemica. Ci sono anche cose giuste che dicono per carità pero se hanno detto che l’ho firmato non è vero”.

