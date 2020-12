SINDACI, DIRIGENTI E CONSIGLIERI DI FORZA ITALIA CHIEDONO A BRUNO ALICATA DI RITIRARE LE DIMISSIONI DA COMMISSARIO

Rep: Le dimissioni di Bruno Alicata, avvenute nei scorsi giorni, da Responsabile provinciale del partito, sono state per molti un boccone amaro, difficile, ancora oggi, da digerire.

La sua storia umana, professionale e politica, la sua esperienza rappresentano, infatti, per tutti noi e per il partito un patrimonio irrinunciabile, che sarebbe impensabile disperdere. La sua dedizione, la lealtà e la correttezza, l’equilibrio e la capacità di sintesi, unitamente ad una squisita educazione hanno sempre rappresentato un suo tratto distintivo, apprezzato anche dagli avversari politici. È pertanto con quest’animo che,

pur comprendendo e rispettando la scelta personale, chiediamo a colui che riteniamo ancora oggi il nostro Commissario Provinciale di riconsiderare la decisione assunta, ritenendo la sua Direzione ancora utile e necessaria per la crescita del partito, non solo per le qualità politiche dimostrate anche ai più alti livelli istituzionali, ma anche, o soprattutto, per quelle umane che da sempre caratterizzano il suo agire, non solo politico.

Sindaco Noto Corrado Bonfanti

Sindaco Melilli Giuseppe Carta

Dirigente provinciale Giuseppe Assenza

Responsabile Zona Sud Fabio Cancemi

Comm.cittadino Lentini Stefano Battiato

Comm.cittadino Augusta Paolo Amato

Comm.cittadino SR Gianmarco Vaccarisi

Ex Consiglieri comunali SR Gianni Boscarino-Alessandro Di Mauro – Ferdinando Messina-

Consigliere comunale Augusta Corrado Amato.