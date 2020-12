PER IL SOLE 24 ORE SIRACUSA E’ LA CENERENTOLA D’ITALIA: IL SINDACO E LA GIUNTA SI DEBBONO DIMETTERE SUBITO

Siracusa al posto 104 su 107 nella classifica della “Sapienza”, al posto 105 su 107 oggi nella classifica del Sole 24 Ore. Mai peggio di così. Ci pare ovvio che il sindaco e la giunta del cga si debbono dimettere immediatamente e dare la parola e il voto ai cittadini siracusani. Siracusa in questi ultimi anni è sempre andata indietro. Lo ha fatto anche oggi nella classifica del Sole 24 Ore. Insomma, è un fallimento totale e quando si fallisce ci si dimette, non ci sono discussioni e/o alternative di sorta. Il sindaco del cga non ha il consenso della città, dopo i brogli acclarati nero su bianco, è stato cacciato dal Tar, ma è stato voluto dal cga con una formula che ancora oggi solleva mille perplessità. In ogni caso il sindaco e questa giunta in carica dovevano dimettersi molto tempo prima, quando è stato bocciato il bilancio e per avere detto che quello scritto dal sindaco era un pessimo bilancio, il Consiglio comunale è stato sciolto. Un altro sindaco, visti i brogli, visto lo scioglimento del Consiglio comunale, tutti fatti che lo riguardavano direttamente, avrebbe rimesso il mandato e avrebbe dimostrato con nuove votazioni quello che dice ai suoi fan e cioè che i siracusani lo vogliono. Come tutti sanno Italia non si è dimesso, anzi ha cercato anche giudiziariamente di difendere il suo privilegio di uomo solo al comando. Per fare che? Per non fare un quarzo, anche questo lo sanno tutti, e per portarci ad essere gli ultimi d’Italia (battuta quanto mai veritiera!). Dopo Siracusa al posto 106 c’è Caltanissetta, ma almeno Caltanissetta un piccolo passo avanti l’ha fatto, l’anno scorso era ultima ora è penultima. Siracusa invece ha perso decine di posizioni, in maniera disastrosa e senza battere ciglio, d’altra parte siamo una città senza lavoro, senza scuole sicure, senza strade, senza tutto. Il risultato finale non può essere quello di essere ultimi. Ripetiamo Italia e C. non hanno alternativa: non hanno saputo governare Siracusa, anzi l’hanno massacrata e degradata, DEBBONO DIMETTERSI SUBITO, ANZI PRIMA DI SUBITO. Ammesso che ancora, dopo tanto sfacelo, sia rimasto loro un po’ di rossore in viso e un briciolo di dignità politica.

