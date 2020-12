PEPPE PATTI: IL “SISTEMA SIRACUSA” C’E’ SEMPRE, HA SOLO CAMBIATO ATTORI!

Ecco l’intervento dell’ambientalista Giuseppe Patti, critico con le scelte del sindaco del Cga, che lancia una bomba sul Sistema Siracusa: “Da noi la qualità dell’aria è un problema. Un problema che non si risolve con un consulente o con un assessore alla “tutela, valorizzazione recupero ambientale, qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, ma con la ricerca di investimenti in monitoraggio e controllo, prima, e con il far valere nelle sedi opportune (tavoli A.I.A.) i dati raccolti al fine di imporre le B.A.T. e usando la linea dura “o siete in grado di rispettare l’ambiente e di conseguenza la salute dei cittadini, oppure potete anche andare via”! Quanto alla qualità della vita, hanno pensato di illuderci disegnando le piste ciclabili invece di fare le disumane cose, per esempio, per capire a che punto è l’iter del nuovo ospedale (uno degli indicatori della qualità della vita di un territorio).

Quanto a “Sistema Siracusa” ha solo cambiato attori!”

Giuseppe Patti

