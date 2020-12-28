PASSAGGIO DELLE CINTURE AL CENTRO SPORTIVO SIRACUSANO
Rep: ANCHE QUEST’ANNO BABBO NATALE HA INIZIATO IL SUO GIRO IN
MANIERA UN PO’ INUSUALE. INFATTI L’UOMO DALLA BARBA
BIANCA HA FATTO LA PRIMA TAPPA NEL CORTILE DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO
SIRACUSANO PORTANDO CON SE LE NUOVE CINTURE A
FINE ANNO ACCADEMICO.I TECNICI ROBERTO DELL’AQUILA E
CRISTIAN DI CARO FIERI DEI RISULTATI OTTENUTI DAI LORO
ATLETI IN CAMPO REGIONALE ,CONTINUANO A FORMARE NEI LORO
VIVAI I MINI CAMPIONI DEL DOMANI
INDOSSERANNO:
LA CINTURA BIANCA GIALLA
GINEVRA RUSSO – SAMUELE FAZZINA -SOPHI NOTO – CARLO
APRILE – LORIS PIAZZESE – ALESSANDRO BOTTARO – MATTEO
ASCOLESE – SAMUELE ASMUNDO – ALESSANDRO ESPOSITO –
ANTONIO MANCARELLA – VITO RICCARDO MANCARELLA
LA CINTURA GIALLA
LORENZO CAPPELLI – MIRKO MANDRAFFINI – ANTONIO DE
BENEDICTIS -MARCO CAVALIERI – SEBASTIANO ZAPPALA’ –
LA CINTURA GIALLA ARANCIONE
AGNESE MEGNA
LA CINTURA ARANCIONE
ALESSIO SANFILIPPO – EMANUELE GAROFALO – DAVIDE GENOVESE
– FRANCESCO DI IORIO
LA CINTURA ARANCIONE VERDE
F.I.J.L.K.A.M.
A.IC.S. C.O.N.I.
ANGELO BRONZI
LA CINTURA VERDE
SIMONE DENARO – GIAMMARCO DI PACE
LA CINTURA VERDR BLU
ALBERTO IVONE – ANTONIO IVONE
LA CINTURA BLU
NICOLAS LO BIANCO – DANIELE CARLOTTA – LORENZO LOIACONO
Il Presidente
Roberto Dell’Aquila