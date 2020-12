PAOLO ROMANO: GIA’ CENTINAIA DI FIRME CONTRO IL VILLAGGIO DI MIGRANTI IN VIA DEI TIMI A CASSIBILE

Dice Paolo Romano, già presidente di Cassibile: Siamo contrari al villaggio degli extracomunitari in via dei Timi e la raccolta di firme la stiamo facendo proprio per questo.

Ne avete raccolto tante?

Sono già svariate centinaia ed abbiamo motivo di ritenere che saranno ancora molto di più anche se per raccoglierle abbiamo dovuto improvvisare in attività commerciali che ci hanno dato la loro adesione e si sono prestate alla raccolta di altre firme.

Insomma, una petizione contro il sindaco di Siracusa?

Non si possono prendere decisioni così forti sulle nostre teste, siamo stanchi di tanta arroganza, della cinica indifferenza nei nostri riguardi, della mancanza di programmazione. Ai cittadini di Cassibile mancano anche servizi primari e poi si vogliono spendere milioni per fare villaggi e servizi per gli extracomunitari.

In conclusione?

In conclusione non ci fermiamo e per essere chiari non intendiamo subire business di nessuna natura con la copertura “lo facciamo per i migranti”.

