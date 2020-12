OGGI SARA’ PRESENTATA LA FESTA DI SANTA LUCIA DEL COVID

Rep: Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, avrà luogo la presentazione della Festa di Santa Lucia. L’emergenza sanitaria in corso ha sconsigliato una conferenza stampa in presenza. La presentazioneavverrà quindi on line sulla piattaforma go to webinar.Interverranno il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Pucci Piccione;

il parroco della Cattedrale e componente della Deputazione, mons. Salvatore Marino; e il direttoredell’Ufficio per la Pastorale del Turismo religioso e sport, don Helenio Schettini. Nel corso dell’incontro sarà presentato il programma della Festa, che come sempre coinvolgerà la Cattedrale e la Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, saranno spiegati i vari momenti della festa e illustrate alcune iniziative che saranno proposte quest’anno. Diverse celebrazioni e momenti di preghiera saranno visibili in diretta streaming.

