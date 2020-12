L’ASSESSORE GRASSO: STABILIZZATI I PRECARI DELLE EX PROVINCE E DELLE CITTA’ METROPOLITANE

Rep: “I Liberi Consorzi e le Città Metropolitane potranno finalmente procedere alla stabilizzazione fino al 2038 del personale precario in servizio nei rispettivi Enti. Abbiamo risolto il problema. Ringrazio l’assessore Armao perché ha confermato dal punto di vista finanziario la nostra proposta di variazione di bilancio. Pertanto, voglio rassicurare i tanti lavoratori precari e le loro famiglie, perché ci siamo: l’iter per la stabilizzazione è avviato. Il lungo calvario è giunto al termine. Accelerare la procedura era uno dei miei obiettivi. Così è stato. Ringrazio il Governo Musumeci che ha apprezzato la proposta”. Ad affermarlo è l’Assessore regionale alle Autonomie Locali, on. Bernardette Grasso.

