LA CITTADINANZA ONORARIA VELOCE DEBUTTA AL VERMEXIO

Messe a posto le cianfrusaglie burocratiche stamattina il sindaco del cga ha consegnato la pergamena di cittadinanza onoraria veloce all’ex arcivescovo Salvatore Pappalardo (detto fatto in 48 ore). Le motivazioni non esistono visto che le mense o il rifugio per i poveri sono fatti istituzionali in qualsiasi curia che non hanno certo l’impatto necessario ad una cittadinanza onoraria. Il tutto insomma è tipico del momento che viviamo: nullismo, incompetenza, città ultima in Italia e il sindaco del cga, furbetto, che cerca di spostare l’attenzione altrove.

