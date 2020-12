IL SINDACO CARTA: 80 POSTI DI LAVORO PER SEI MESI

Rep: Ben 80 persone con o senza qualifica professionale, già dai primi mesi dell’anno nuovo inizieranno a svolgere la propria attività lavorativa nelle aziende della provincia di Siracusa che li avranno a disposizione come tirocinanti per ( 6 ) sei mesi.

La #GiuntaComunale ha approvato Il progetto grazie ad un finanziamento comunitario ( piano attuazione locale )PAL sbloccato da questa amministrazione, di circa 360 mila euro, per retribuire i lavoratori con 600 euro mensili.

Si concretizza così un progetto di grande valore per le aziende locali per sostenere persone emarginate dal mondo del lavoro o che voglio inserirsi per la prima volta o che hanno dovuto ricorrere al reddito di cittadinanza.

Una pagina importante per il distretto socio Sanitario Melilli / Augusta e delle nostre istituzioni locali che hanno fatto sistema per dare concrete opportunità lavorative e che consente alle imprese di avere manodopera, auspicando che dopo i tirocinanti possano trovare spazio e continuare questo momento formativo in modo stabile nella stessa impresa.

Ringrazio gli uffici comunali di Melilli e Augusta, alle amministrazioni comunali che si sono susseguite della città di Augusta, al Responsabile del distretto e di tutti coloro che hanno collaborato .

Il sindaco di Melilli

Giuseppe Carta